Бретон: ЄС збільшує виробничий потенціал оборонних підприємств до мільйона снарядів на рік

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон 21 листопада депутатам у Європарламенті, пише УНН з посиланням на DW.

За його оцінкою, до кінця 2024 року ця кількість становитиме навіть 1,3-1,4 мільйона снарядів. Бретон зазначив, що дійшов такого висновку, відвідавши військово-промислові компанії в 15 країнах ЄС.

Водночас, за його словами, "проблема полягає в ситуації з контрактами загалом", оскільки близько 40% продукції залишає Європу і йде в треті країни. А для того, щоб усі вироблені боєприпаси були передані Україні, країни ЄС мають віддати пріоритет виробництву саме для неї. За словами єврокомісара, такою спочатку була його пропозиція, проте її не підтримала Рада ЄС.

Окрім того, країни-члени ЄС зараз не підписують достатньої кількості контрактів на виробництво снарядів, вважає він.

«Ми крок за кроком будуємо європейський ринок оборони. Підписання контрактів дасть змогу прискорити наші поставки в Україну», - зазначив Бретон.

Як підкреслив єврокомісар, виробництво прискорюється, ЄС може швидко створити додаткові потужності, проте для постачання Україні на першому місці має бути політична воля.