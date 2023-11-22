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Рада може передати зекономлені гроші на потреби ЗСУ

23.11.2023 / 09:10
Верховна Рада пропонує передати на потреби Збройних сил України понад 41 млн грн, додатково зекономлених парламентом цього року.

"У 2023 році Верховна Рада України додатково заощадила понад 40 млн грн і пропонує переспрямувати ці кошти на потреби ЗСУ", - повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради в середу.

Як уточнили в пресслужбі, за десять місяців цього року сума зекономлених коштів становить 41 млн 316 тис. грн. Зокрема, понад 11 млн грн зекономлено на заробітній платі для народних депутатів, а понад 9 млн грн - за рахунок зменшення споживання електро-, теплоенергії та води, що відповідно зменшило оплату за комунальні послуги та енергоносії.

"Від початку повномасштабної військової агресії Апарат Верховної Ради України керується принципом максимальної економії фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності парламенту", - зазначив керівник апарату Вячеслав Штучний.

Апарат Верховної Ради вже звернувся до Міністерства фінансів із проханням переспрямувати зекономлені кошти на потреби сил безпеки та оборони.

У пресслужбі нагадали, що в першому півріччі 2023 року Апарат Верховної Ради також заощадив кошти в сумі 30 млн грн, які вже передано на потреби ЗСУ.

Верховна Рада
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