Рада може передати зекономлені гроші на потреби ЗСУ

"У 2023 році Верховна Рада України додатково заощадила понад 40 млн грн і пропонує переспрямувати ці кошти на потреби ЗСУ", - повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради в середу.

Як уточнили в пресслужбі, за десять місяців цього року сума зекономлених коштів становить 41 млн 316 тис. грн. Зокрема, понад 11 млн грн зекономлено на заробітній платі для народних депутатів, а понад 9 млн грн - за рахунок зменшення споживання електро-, теплоенергії та води, що відповідно зменшило оплату за комунальні послуги та енергоносії.

"Від початку повномасштабної військової агресії Апарат Верховної Ради України керується принципом максимальної економії фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності парламенту", - зазначив керівник апарату Вячеслав Штучний.

Апарат Верховної Ради вже звернувся до Міністерства фінансів із проханням переспрямувати зекономлені кошти на потреби сил безпеки та оборони.

У пресслужбі нагадали, що в першому півріччі 2023 року Апарат Верховної Ради також заощадив кошти в сумі 30 млн грн, які вже передано на потреби ЗСУ.