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Гетманцев анонсировал первые таможенные и финансовые законопроекты новой Рады

27.08.2019 / 11:46
Первыми в таможенном блоке Верховная Рада рассмотрит законопроекты о режиме совместного транзита и об уполномоченном экономическом операторе.

Об этом говорится в интервью советника президента по экономическим вопросам Даниила Гетманцева "Интерфакс-Украина".

"По таможне. Первым делом - законопроект о режиме совместного транзита и законопроект об уполномоченном экономическом операторе, которые ожидают второго чтения. Следующее – усовершенствование таможенного пост-аудита", - сообщил претендент на должность главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Также, по словам Гетманцева, одним из первых будет рассмотрено внесение изменений в Таможенный кодекс относительно защиты прав интеллектуальной собственности в ходе перемещения товаров через таможенную границу Украины.

В финансовой сфере в числе первых парламентский комитет подаст на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении законопроект о так называемом "сплите".

"Некоторые его принятия не хотят, но мы все равно его поддержим. И не потому что Международный валютный фонд согласен, это вторично. Потому что деятельность комиссии финансовых услуг абсолютно не эффективна. Это признают все», - отметил он.

Гетманцев добавил, что в вопросе "сплита" предложенная реформа "нам кажется очень удачным вариантом": "Мы настаиваем на реформировании органа, который не регулирует, а делает вид, что регулирует очень важные для страны отношения".

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.

По итогам обработки 100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа". От партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 43 нардепы, "Батькивщина" - 26 нардепов, "Европейская солидарность" - 25 нардепов, "Голос" - 20 нардепов.

Первое торжественное заседание Верховной Рады 9 созыва состоится 29 августа.

Временный президиум на торжественном заседании Верховной Рады будет состоять из Дмитрия Разумкова, Руслана Стефанчука, Юлия Иоффе, Андрея Кожемякина, Михаила Забродского и Ярослава Железняка.

Должности спикера и вице-спикера в новой Раде займут нардепы от "Слуги народа" Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.

Источник 

экономика, ВР, законодательные инициативы, Гетманцев
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