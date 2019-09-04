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Рада отправила в КС проект конституционных изменений о законодательной инициативе народа

04.09.2019 / 11:15
ВР включила в повестку дня сессии и направила в КС для получения заключения президентский законопроект №1015 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно законодательной инициативы народа.

 

В поддержку этого решения проголосовали 338 народных депутатов на пленарном заседании парламента во вторник, 3 сентября.

Законопроектом предлагается в ст.93 Основного закона дополнить перечень субъектов законодательной инициативы и закрепить, что помимо президента Украины, Кабинета Министров, народных депутатов, право законодательной инициативы будет принадлежать также народу.

Эту же статью Конституции предлагается дополнить абзацем: "Закон принимается в соответствии с требованиями законодательной процедуры, определенной Конституцией и законами Украины".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что цель предложенных изменений – обеспечение эффективного механизма законодательной инициативы в Украине путем расширения перечня ее субъектов. Необходимость принятия законопроекта обосновывают тем, что определенный Конституцией перечень субъектов права законодательной инициативы "является суженным и лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народ Украины как единственный источник власти".

В Украине пока нет законодательного механизма реализации предложения по наделению народа правом законодательной инициативы.

Согласно процедуре рассмотрения конституционных изменений, Верховная Рада должна направить соответствующий законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Основного закона. После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.

Источник 

ВР, законодательные инициативы, КС
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