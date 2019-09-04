Депутаты отправили проект наказания за прогулы и кнопкодавство в Конституционный суд

А также в случае отсутствия без уважительных причин на трети заседаний в течение одной сессии.

Такое решение поддержали 279 народных депутатов на пленарном заседании парламента во вторник, 3 сентября. Этим же решением Верховная Рада включила проект закон в повестку дня сессии.

Законопроект был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским 29 августа. Глава государства предлагает дополнить перечень случаев досрочного прекращения народного депутата.

В ст.81 Конституции Украины может появиться пункт о том, что досрочно полномочия нардепа прекращаются, если суд установит факт неперсонального голосования – лишать мандата предлагают и того, кто голосует, и того, за кого голосуют. В таком случае полномочия будут прекращены с момента вступления в силу решения суда.

Еще одно причиной досрочного прекращения полномочий члена парламента станет его отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или заседаний парламентского комитета, членом которого он является, на протяжении одной очередной сессии. В такой ситуации полномочия прекращаются по решению Верховного суда.

Ни в первом, ни во втором случае голосования в Верховной Раде за лишение мандата не будет.

Кроме того, если изменения в Основной закон будут внесены, Раде больше не придется голосовать за прекращение полномочий народных депутатов, которые написали заявления о сложении мандата по собственному желанию, как это происходит сейчас. В таком случае полномочия члена парламента будут прекращаться с момента объявления нардепов о таком заявлении на пленарном заседании Верховной Рады.

Предлагается также отказаться от голосования парламента за прекращение полномочий народного депутата, который умер, как это предусмотрено сейчас. Действие мандата в таком случае будет прекращено автоматически со дня смерти, согласно свидетельству о смерти.

Голосование Рады за прекращение полномочий нардепа необходимо будет лишь в случае, если он вышел из гражданства Украины либо выехал на постоянное проживание за пределы Украины.

Предлагается также уточнить, что решением именно Верховного Суда будут лишать мандата за совмещение депутатской с другими видами деятельности.

Помимо этого, из ст.81 Конституции предлагают изъять упоминание блоков политических партий.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня публикации.

Согласно процедуре рассмотрения конституционных изменений, Верховная Рада должна направить соответствующий законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Основного закона. После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.

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