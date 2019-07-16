Парубий рассказал о "сенсорной кнопке" для борьбы с кнопкодавством

Об этом в эфире 5-го канала заявил председатель парламента Андрей Парубий.

По его словам, аппарату Верховной Рады уже поручили решить все технические вопросы для этого. Парубий надеется, что переоборудование успеют закончить до начала работы "новой" Ради.

"Я надеюсь, что аппарат найдет все необходимые механизмы, в тот период, когда не будет сессии - между 11 июля и первым заседанием нового созыва", - сказал спикер ВР.

Напомним: 21 июня президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект противкнопкодавов.

Ранее Администрация президента сообщала о подготовке законопроектов об уголовной ответственности народных депутатов за неперсональное голосование и об ответственности парламентариев за прогулы заседаний.

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