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Рада приняла закон об уголовной ответственности за неперсональное голосование

20.12.2019 / 09:01
Рада приняла закон об уголовной ответственности за неперсональное голосование
ВР приняла во втором чтении и в целом законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения персонального голосования народными депутатами Украины".

За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат.

Проектом закона предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования на заседании парламента вместо другого народного депутата.

Такое действие будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

В соответствии со ст.216 Уголовно-процессуального кодекса Украины досудебное расследование таких уголовных правонарушений осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.

Как сообщалось, 29 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении персонального голосования народными депутатами Украины" (№2148).

Данное решение поддержали 387 народных депутатов.

Автор законопроекта - первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук - предлагает штрафовать народных депутатов за неперсональное голосование (так называемое "кнопкодавство").

Он предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 364-2 следующего содержания: "Статья 364-2. Осуществление народным депутатом Украины голосования вместо другого народного депутата Украины. Осуществление народным депутатом Украины любым способом голосования на пленарном заседании Верховной Рады Украины вместо другого народного депутата Украины (неличное голосование) - наказывается штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан" (необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 грн).

Источник 

кнопкодавство, ВР, неперсональное голосование
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