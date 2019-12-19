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Конституционный суд отказался восстановить Шевчука в должности

19.12.2019 / 17:58
Судьи Конституционного суда отказались восстановить в должности судьи Станислава Шевчука.

Соответствующее решение было принято во время голосования в среду, 18 декабря, сообщил осведомленный собеседник в суде.

"Только что состоялось спецзаседание, на котором рассматривался вопрос восстановления Шевчука. Ему было отказано в восстановлении", - отметил собеседник.

По словам источника, большинство судей высказались против восстановления бывшего председателя суда Шевчука в должности судьи.

Напомним, 16 октября восстановленный решением суда экс-глава Конституционного суда Станислав Шевчук пришел на работу, но охрана не пустила его. Впоследствии в КС объяснили это отсутствием решения о восстановлении в Едином государственном реестре судебных решений, а также тем, что Шевчук пришел с незаверенной ксерокопией решения, без гербовой печати.

14 мая 2019 года председателя Конституционного суда Станислава Шевчука отправили в отставку. Основанием для увольнения стало заключение комиссии по регламенту и этике, которая нашла в его работе «системные и существенные нарушения», в частности, «пренебрежение обязанностями, несовместимыми со статусом судьи КС».

Увольнение Шевчука произошло накануне инаугурации Владимира Зеленского, которую проводит - и приводит Президента к присяге - именно глава Конституционного суда.

Новым главой КС сразу избрали Наталью Шапталу. Позднее у нее истек срок полномочий, она подала заявление об отставке, и суд ее уволил. 17 сентября главой КС избрали Александра Тупицкого, который был заместителем Шапталы. Заместителем Тупицкого стал Сергей Головатый.

11 октября Окружной административный суд Киева восстановил Станислава Шевчука в должности судьи и председателя Конституционного суда.

Источник

Конституционный суд, Шевчук
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