Войти | Зарегистрироваться
17:58

четверг,
19 декабря
Онлайн
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Генассамблея ООН приняла четвертую "крымскую" резолюцию

19.12.2019 / 16:48
Генеральная Ассамблея ООН на пленарном заседании 18 декабря приняла резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

Резолюцию поддержали 65 стран, «против» голосовали - 23, воздержались - 83.

Резолюция осуждает изменение Россией демографической картины в Крыму путем переселения туда своего населения, а также принудительного выселения.

Резолюция «призывает Российскую Федерацию освободить всех незаконно удерживаемых украинских граждан и обеспечить их безопасное возвращение в Украину», осуждает манипулятивное использование понятия «террористическая деятельность», в частности в отношении задержанных представителей «Крымской солидарности».

В документе также содержится призыв к международному сообществу продолжить «адвокацию» - усилия других стран и международных организаций по освобождению украинских политзаключенных.

Резолюция обязывает генерального секретаря ООН готовить доклады для Генассамблеи по выполнению резолюции.

В документе ООН для оценки ситуации в Крыму впервые применяется термин "агрессия".

Это уже четвертая резолюция ООН о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

Против принятия резолюции, кроме РФ, голосовали Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла и Зимбабве.

Напомним, 14 ноября проект резолюции одобрил Третий комитет ГА ООН. Ранее Генассамблея ООН приняла три резолюции о нарушении прав человека в Крыму - в 2016, 2017 и 2018 годах.

Источник

резолюция, Крым, Генассамблея ООН
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.