Генассамблея ООН приняла четвертую "крымскую" резолюцию

Резолюцию поддержали 65 стран, «против» голосовали - 23, воздержались - 83.

Резолюция осуждает изменение Россией демографической картины в Крыму путем переселения туда своего населения, а также принудительного выселения.

Резолюция «призывает Российскую Федерацию освободить всех незаконно удерживаемых украинских граждан и обеспечить их безопасное возвращение в Украину», осуждает манипулятивное использование понятия «террористическая деятельность», в частности в отношении задержанных представителей «Крымской солидарности».

В документе также содержится призыв к международному сообществу продолжить «адвокацию» - усилия других стран и международных организаций по освобождению украинских политзаключенных.

Резолюция обязывает генерального секретаря ООН готовить доклады для Генассамблеи по выполнению резолюции.

В документе ООН для оценки ситуации в Крыму впервые применяется термин "агрессия".

Это уже четвертая резолюция ООН о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

Против принятия резолюции, кроме РФ, голосовали Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла и Зимбабве.

Напомним, 14 ноября проект резолюции одобрил Третий комитет ГА ООН. Ранее Генассамблея ООН приняла три резолюции о нарушении прав человека в Крыму - в 2016, 2017 и 2018 годах.

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