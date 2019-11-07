Войти | Зарегистрироваться
15:22

четверг,
07 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Украина представила в ООН проект обновленной "крымской" резолюции

07.11.2019 / 13:50
Украинское представительство в ООН намерено вынести на рассмотрение Генассамблеи обновленный проект резолюции "Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".

Как сообщает пресс-служба украинского представительства в ООН, о намерении представить проект резолюции заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок во время брифинга на тему "Демилитаризация, деоккупация и реинтеграция АР Крым и г. Севастополь (Украина): будущие вызовы" в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В рамках брифинга Божок проинформировал делегации стран-участниц ООН о текущей ситуации на временно оккупированном полуострове Крым и о прогрессирующей милитаризации региона Российской Федерацией.

"Особое внимание было уделено проблеме восстановления государством-оккупантом ядерной инфраструктуры в Крыму и развертывания средств и систем, способных переносить ядерное оружие, что нарушает заявленный ранее Украиной ее безъядерный статус. Отмечено, что игнорирование данной проблемы может иметь далеко идущие негативные последствия как на региональном, так и на глобальном уровне", - указывается в сообщении.

Божок призвал делегатов поддержать обновленню резолюцию, цель которой – заставить РФ вывести вооруженные силы из Крыма и прекратить оккупацию.

Источник 

резолюция, Крым, ООН
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.