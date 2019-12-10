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Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

10.12.2019 / 14:43
Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, одобрила резолюцию по Крыму, в которой призывает Россию вывести свои войска с полуострова и прекратить оккупацию территории Украины.

Об этом сообщается на Twitter-странице Постоянного представительства Украины в ООН.

Так, резолюцию по Крыму поддержали представители 63 государств-участниц Генассамблеи ООН. Против документа выступили 19 стран.

"Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает Российскую Федерацию вывести свои войска с Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины. За - 63, против - 19", - говорится в заявлении.

Источник

резолюция, Крым, ООН, Генеральная ассамблея ООН
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