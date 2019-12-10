Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Об этом сообщается на Twitter-странице Постоянного представительства Украины в ООН.

Так, резолюцию по Крыму поддержали представители 63 государств-участниц Генассамблеи ООН. Против документа выступили 19 стран.

"Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает Российскую Федерацию вывести свои войска с Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины. За - 63, против - 19", - говорится в заявлении.

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