Трое детей отравились, один умер на Черниговщине

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Черниговской обладминистрации

Дословно: "В с. Стахорщина Новгород-Северского района в 15:57 8 декабря в результате употребления неизвестного вещества трудно отравились трое мальчиков: Николай, 2005 года рождения; Андрей, 2007 года рождения и Михаил 2010 года".

В 16:30 детей в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение райбольницы. 9-летний Михаил в 18:16 умер.

Вечером двух других пострадавших перевели в областную детскую больницу.

Что именно употребляли дети, пока неизвестно.

Обстоятельства трагедии выясняются.

По данному факту открыли уголовное производство.

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