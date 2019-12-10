Зеленский и Путин пожали руки перед саммитом

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Прямая речь Пескова: "Да (обменялись рукопожатием), до начала встречи".

Во время публичной части начала переговоров рукопожатия не было. В зал, где проходят переговоры, они вошли в сопровождении лидеров Франции и Германии и сели за столом друг напротив друга.

Это первая встреча Зеленского и Путина, ранее они четыре раза проводили телефонные переговоры.

Напомним, "Нормандская четверка" на высшем уровне давно не собиралась, хотя президент Владимир Зеленский призывал к такой встрече с начала августа. В итоге, ее назначили на 9 декабря в Париже. Этому предшествовали: ряд разговоров лидеров, обмен заключенными между Киевом и Москвой, разведение сил на трех тестовых участках Донбасса и возвращение Россией украинских военных кораблей.

3 декабря Зеленский провел совещание в рамках подготовки к встрече в "нормандском формате", на которой обсудили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса. 7 декабря президент также проведет закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Зеленский надеется, что в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным будет достигнута договоренность об обмене пленными и политзаключенными "всех на всех" до Нового года. Также он планирует говорить о выводе всех незаконных вооруженных формирований с Донбасса, проведении местных выборов в ОРДЛО, сроках возврата восточной границы под контроль Украины.

Помощник президента Украины Андрей Ермак в Лондоне говорил о готовности Украины в случае успешных переговоров "нормандского формата" изменить Конституцию в направлении децентрализации и продлить действие закона об особенностях местного самоуправления на сейчас неподконтрольной территории Донбасса.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заверил, что в Париже уступок Киева не будет. Он назвал такие "красные линии" переговоров: неизменные внешнеполитические приоритеты, контроль Киева над границей, выборы – только при отсутствии незаконных вооруженных формирований, отсутствие прямых переговоров с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.

В то же время, в Кремле не возлагали больших надежд на переговоры в "нормандском формате".

1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера": после выборов на оккупированных территориях вступит в силу закон о статусе Донбасса. Но выборы могут состояться только по законодательству Украины, то есть после возвращения Киевом контроля там, и после вывода вооруженных формирований с Донбасса.

3 октября Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса. По его словам, этот документ не может предусматривать автономию ОРДЛО.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если будет принято нечто такое,что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то мирные переговоры зайдут в тупик.

Российская делегация в ТКГ призвала украинскую сторону пролонгировать на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.

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