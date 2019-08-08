Зеленский и Путин договорились о возможной "нормандской встрече” лидеров стран

Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам телефонного разговора Зеленского и Путина.

"Речь шла о важности диалога в рамках Трехсторонней контактной группы. Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины. Стороны договорились о возможной встрече лидеров стран Нормандского формата. Рабочие группы пока нарабатывают документы для подписания на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, Президент Украины акцентировал на важности неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведении сил и средств от линии разграничения.

Стороны обсудили ситуацию с ночными обстрелами, в результате которых погибли четверо украинских военнослужащих.

"Владимир Зеленский подчеркнул недопустимость повторения подобного", - акцентировали в пресс-службе.

Президенты Украины и России также обсудили процесс разминирования в районе Станицы Луганской, необходимого для начала восстановительных работ и ремонта моста.

Также во время телефонного разговора были обсуждены вопросы обмена пленными.

Источник