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В Кремле рассказали свою версию разговора Зеленского с Путиным

08.08.2019 / 09:42
Президент России Владимир Путин требует закрепить особый статус Донбасса и "прекратить обстрелы украинскими войсками".

Об этом сообщает пресс-служба российского президента.

В пресс-службе главы РФ отметили, что разговор Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся по инициативе украинской стороны.

"Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса... Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, отмечена также необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской контактной группы.

"Условлено об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц", - указали в пресс-службе главы РФ.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что позвонил Владимиру Путину из-за обстрелов на Донбассе. Зеленский попросил Путина повлиять на боевиков.

"Я утром разговаривал с Путиным (по поводу гибели военных, - ред.), я ему сказал, что это нас не приближает к миру. Я попросил повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей", - подчеркивал украинский лидер.

Напомним, Зеленский 7 августа проводил срочное совещание с силовиками из-за гибели бойцов на Донбассе.

Так, во вторник, 6 августа, в результате обстрелов боевиков погибли 4 украинских военнослужащих. Секретарь СНБО Александр Данилюк позднее подчеркнул, что обстрел боевиков не останется без внимания.

Кроме того, Зеленский в ответ на обстрел призвал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина как можно скорее собраться для возобновления переговоров по ситуации на Донбассе.

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Донбасс, Путин, прекращение огня, Зеленский
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