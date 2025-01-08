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У ЦПД анонсували розпад росії у найближчі 50 років

13.01.2025 / 17:27
Протягом найближчих 50 років росія може зазнати розпаду.

Це принесе вигоду не лише Україні, Заходу та національним утворенням, але й самій росії. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Telegram.

Він зазначив, що розпад рф є прогнозованим, якщо режим глави кремля володимира путіна збережеться на наступні роки і агресивна політика не зміниться.

За словами Коваленко, контрольоване розділення росії на національні утворення з центральною московією в наступні 50 років є неминучим сценарієм для рф.

Керівник ЦПД додав, що він є прихильником такого сценарію, бо "від нього виграли б всі".

"Не тільки самі національні утворення рф, які змогли б самостійно визначати власну політику та союзників відповідно до етнічних інтересів, не тільки великі гравці та Україна, які б розподілили сфери впливу", - пояснив Коваленко.

Він вважає, що від цього виграла б і сама рф, яка змогла б нарешті перезавантажити обрану варварську стратегію розвитку, яка існувала сторіччями, та приєднатися до нової цивілізаційної моделі.

"Для росії і росіян - це взагалі єдиний шанс на життя. Імперська модель не працює і призведе до загибелі всього, що вони так люблять, в майбутні покоління", - підсумував Коваленко.

Коваленко, ЦПД
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