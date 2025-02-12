Войти | Зарегистрироваться
09:02

четверг,
13 февраля
Онлайн
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Тихий: Насправді відстежується кожна одиниця військової техніки, яка доставляється в Україну

12.02.2025 / 15:23
Міністерство закордонних справ спростувало заяви американського журналіста Такера Карлсона про начебто перепродаж військової допомоги від США, в тому числі наркокартелям.

Про це написав речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х у вівторок, 11 лютого.

"Це брехня. Насправді відстежується кожна одиниця військової техніки, яка доставляється в Україну. Вся поставлена зброя контролюється незалежними механізмами. І жодна з численних інспекцій США не виявила жодних зловживань", - заявив він.

Раніше американський журналіст з проросійською позицією Такер Карлсон заявив, що Україна буцімто перепродає зброю, яку США надають як військову допомогу, мексиканським картелям.

зброя, Карлсон, Тихий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
12 февраля
11 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.