Войти | Зарегистрироваться
23:28

четверг,
06 февраля
Онлайн
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Експерт: Франція та низка інших країн можуть надіслати свої миротворчі війська до України

06.02.2025 / 10:12
Франція та низка інших країн можуть надіслати свої миротворчі війська до України навіть без досягнення консенсусу з цього питання між всіма європейськими державами, однак такі війська повинні мати чіткі повноваження.

Про це заявив заступник директора Фонду стратегічних досліджень Брюно Тертре у інтерв’ю Укрінформу.

«Не сумніваюся, що за наявності гіпотетичної угоди про припинення вогню певні європейські країни, такі як Франція, зможуть надіслати свої збройні сили», - зазначив він.

За його словами, саме Франція була першою країною, яка припустила таку можливість ще минулого року.

«Нам не потрібен консенсус в Європі, щоб відправити війська. Поки це не місія НАТО чи ЄС, нам не потрібен консенсус. Невелика кількість європейських країн цілком можуть бути залучені. Париж був першим, хто сказав, що ми можемо уявити собі європейські війська на місці (в Україні). Тож це, очевидно, не є проблемою для Франції. Питання полягає більше в тому, де і для чого потрібні європейські війська? Для допомоги у підготовці української армії чи для охорони лінії безпеки? З міжнародним мандатом чи ні», - пояснив експерт з геополітичних досліджень.

Він підкреслив, що важливо прописати повноваження такого миротворчого контингенту при обговоренні гарантій безпеки для України. Водночас зараз неможливо оцінити готовність окремих європейських країн взяти на себе зобов'язання захищати українську територію, якщо перемир'я буде порушене.

Франція, Тертре
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
6 февраля
5 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.