Експерт: Франція та низка інших країн можуть надіслати свої миротворчі війська до України

Про це заявив заступник директора Фонду стратегічних досліджень Брюно Тертре у інтерв’ю Укрінформу.

«Не сумніваюся, що за наявності гіпотетичної угоди про припинення вогню певні європейські країни, такі як Франція, зможуть надіслати свої збройні сили», - зазначив він.

За його словами, саме Франція була першою країною, яка припустила таку можливість ще минулого року.

«Нам не потрібен консенсус в Європі, щоб відправити війська. Поки це не місія НАТО чи ЄС, нам не потрібен консенсус. Невелика кількість європейських країн цілком можуть бути залучені. Париж був першим, хто сказав, що ми можемо уявити собі європейські війська на місці (в Україні). Тож це, очевидно, не є проблемою для Франції. Питання полягає більше в тому, де і для чого потрібні європейські війська? Для допомоги у підготовці української армії чи для охорони лінії безпеки? З міжнародним мандатом чи ні», - пояснив експерт з геополітичних досліджень.

Він підкреслив, що важливо прописати повноваження такого миротворчого контингенту при обговоренні гарантій безпеки для України. Водночас зараз неможливо оцінити готовність окремих європейських країн взяти на себе зобов'язання захищати українську територію, якщо перемир'я буде порушене.