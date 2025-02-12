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Зеленський розкритикував початкове небажання Байдена надати Україні зброю, але вдячний за все, що надійшло після цього

12.02.2025 / 14:21
Президент Володимир Зеленський вважає, що оцінку діяльності адміністрації Джо Байдена з підтримки України можна буде дати з плином часу.

Про це він сказав в інтервʼю The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Журналіст спитав у Зеленського, чи увійде Байден в історію як людина, що допомогла врятувати Україну, чи як людина, яка занадто повільно реагувала на виклик з боку путіна.

На це, ідеться в матеріалі, Зеленський розсміявся і сказав, що наразі "дуже важко" дати відповідь.

Він розкритикував початкове небажання Байдена надати Україні зброю, заявивши, що "ця недовіра надала впевненості росії", але додав, що Київ вдячний за всю допомогу, яка надійшла після цього.

"Історія показує, що є багато речей, яких ви просто не знаєте, що відбувалося за лаштунками, які були переговори... важко все це охарактеризувати сьогодні, тому що ми не знаємо всього. Пізніше ми будемо знати, ми будемо знати все", – вважає Зеленський.

Байден, Зеленський
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