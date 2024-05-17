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Блінкен не відкидає можливості зустрічі президентів України і США протягом наступних тижнів

16.05.2024 / 09:10
Державний секретар США Ентоні Блінкен не відкидає можливості зустрічі президентів України і США - Володимира Зеленського та Джо Байдена протягом наступних тижнів.

Відповідаючи на запитання журналіста, на якому рівні будуть представлені США на майбутньому Саміті миру, і чи буде зустріч Байдена і Зеленського найближчим часом для підписання угоди про гарантії безпеки, Блінкен наголосив, що США рішуче підтримують Глобальний саміт миру.

"Ми хочемо переконатися, що він увінчається успіхом, і ми будемо там широко представлені", - сказав він.

"Що стосується зустрічі двох президентів, я очікую, що в них буде можливість зробити це в наступні тижні", - сказав Блінкен у середу на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві.

Також він зазначив, що, зокрема, США та Україна хочуть підписати двосторонню угоду про безпеку.

"І ми перебуваємо на порозі укладення", - додав держсекретар.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи можливість зустрічі Зеленського і Байдена, сказав, що "ми ніколи не розкриваємо зі зрозумілих причин дати візитів або контактів в Україну або з України".

"Але між президентом Зеленським і президентом Байденом встановився довірчий діалог. І я переконаний, що вони матимуть можливість предметно проговорити всі питання і підписати цю угоду (про гарантії безпеки - ІФ-У)", - зазначив Кулеба.

Байден, Зеленський
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