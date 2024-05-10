У польському МЗС з’явилася посада уповноваженого з питань міжнародної дезінформації

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF FM.

Ця посада була створена в рамках захисту Польщі від гібридної війни, яку веде росія проти Заходу.

Уповноваженим став Томаш Хлонь – досвідчений дипломат, який очолював польські місії в Естонії та Словаччині, а також працював у постійному представництві при НАТО. Він також був уповноваженим з організації саміту Альянсу у Варшаві.

Його основними завданнями на посаді уповноваженого з питань міжнародної дезінформації будуть, по-перше, виявлення контенту, спрямованого на дезінформацію. По-друге, оцінка та визначення того, як і наскільки широкий вплив мають дезінформаційні повідомлення, а також звідки вони надходять.

Також до сфери його повноважень належатиме ухвалення рішень, як боротися з дезінформацією.

"Однією з найкращих форм зброї проти дезінформації є інформація", – пояснив Павел Вронський з Міністерства закордонних справ.

Він додав, що нинішню дезінформаційну діяльність росії, а також інших суб'єктів, слід розглядати як світову інформаційну війну. Міжнародні організації намагаються створити мережі для протидії їй. Наприклад, у НАТО створена спеціальна структура для боротьби з дезінформацією.

Необхідність їх створення він аргументував прикладом з польсько-чеського прикордоння.

"Мережа під невинною назвою Voice of Europe виявилася дезінформаційною групою. Потрібен офіс і посадова особа, яка б об’єднувала всю діяльність всередині міністерства і співпрацювала з міжнародними організаціями", – сказав Вронський.