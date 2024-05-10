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МО Британії: росія почала наступ на Харківщині, щоб відвернути українські ресурси від інших ділянок на лінії фронту

15.05.2024 / 12:16
Країна-агресорка росія ймовірно почала наступ на Харківщині, щоб відвернути українські ресурси від інших ділянок на лінії фронту.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони.

Як зазначили у відомстві, новостворене північне угруповання російських окупаційних військ взяло під свій контроль кілька сіл у Харківській області, а за прикордонне місто Вовчанськ, яке майже напевно є найближчою метою росії, зараз тривають бої.

"Відкриваючи додатковий напрямок для наступу, росія майже напевно намагається відволікти українські ресурси від інших ділянок лінії фронту і створити загрозу Харкову, другому за величиною місту України", – йдеться в огляді.

При цьому у розвідці вважають малоймовірним, що росія наростила достатню бойову міць, щоб захопити місто без залучення своїх додаткових сил в цей регіон.

МО Британії
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