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Байден та Трамп прийняли запрошення від CNN на дебати

16.05.2024 / 12:16
Чинний президент США Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп прийняли запрошення CNN на дебати 27 червня.

Про це повідомляє CNN у середу, 15 травня.

"Я отримав і прийняв запрошення від CNN на дебати 27 червня. До тебе, Дональде. Як ти сказав: де завгодно, у будь-якому місці, у будь-який час", – написав Байден у дописі у мережі X (Твіттер).

Пізніше Трамп сказав Кейтлан Коллінз з CNN, що приймає запрошення. Пізніше в середу вранці обидва кандидати в президенти заявили, що прийняли запрошення від ABC провести повторні дебати 10 вересня.

Байден, Трамп
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