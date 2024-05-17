Байден та Трамп прийняли запрошення від CNN на дебати

Про це повідомляє CNN у середу, 15 травня.

"Я отримав і прийняв запрошення від CNN на дебати 27 червня. До тебе, Дональде. Як ти сказав: де завгодно, у будь-якому місці, у будь-який час", – написав Байден у дописі у мережі X (Твіттер).

Пізніше Трамп сказав Кейтлан Коллінз з CNN, що приймає запрошення. Пізніше в середу вранці обидва кандидати в президенти заявили, що прийняли запрошення від ABC провести повторні дебати 10 вересня.