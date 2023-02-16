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Зеленський може відвідати Польщу для зустрічі з Байденом

16.02.2023 / 16:24
Президент України Володимир Зеленський може відвідати Польщу для зустрічі з Президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє видання Dziennik Gazeta Prawna, пише УНН.

Джерела в українських органах влади повідомляють, що організація офіційного візиту Президента України до Польщі перебуває на фінішній прямій.

Повідомляється, що найімовірніше, це станеться під час перебування президента Джо Байдена у Варшаві або Жешуві.

"Це буде офіційний, повномасштабний візит. Ми над цим працюємо", — додав співрозмовник із Києва.

Прессекретар МЗС Польщі Лукаш Ясіна не підтвердив візит Зеленського, але зазначив, що його, як завжди, чекають у Польщі.

Також повідомляється, що Володимир Зеленський, найімовірніше, презентує деталі формули миру в присутності Анджея Дуди і Джо Байдена.

Президент Джо Байден відвідає Польщу цього місяця, щоб відзначити річницю російського вторгнення в Україну.

Повідомлялося, що для президента США Джо Байдена надзвичайно важливий візит до Польщі приурочений до першої річниці широкомасштабного вторгнення рф в Україну.

Байден, Зеленський
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