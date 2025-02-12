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Експерт: Оновлення війська буде успішним лише якщо корпуси отримають реальне забезпечення ресурсами

12.02.2025 / 17:27
Попередній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ще 2022 року говорив про необхідність переведення українського війська на корпусну структуру.

Але тоді його пропозиції не підтримали, пише "BBC Україна" з посиланням на свої джерела.

Інформація про можливий перехід на корпусну структуру з'явилася лише у листопаді 2024-го. Тоді "Укрінформ" із посиланням на джерела в ЗСУ писав, що до кінця місяця буде представлена концепція реформування збройних сил. Але офіційно про це оголосили 3 лютого 2025 року.

"Триває реформа організаційної структуру Збройних сил. Приступили до реалізації заходів з переходу на корпусну структуру", - повідомив головком Олександр Сирський.

За непідтвердженими даними, до корпусів увійде по 4-5 бригад, а також інженерні підрозділи, артилерія, ППО та інші допоміжні частини.

Нинішня бригада ЗСУ нараховує до 5 тис. військовослужбовців, тож чисельність одного армійського корпусу має складати близько 15-20 тис.

Керівник безпекових програм "Центру глобалістики Стратегія ХХІ" Павло Лікайчук сказав, що оновлення війська буде успішним лише якщо новостворені корпуси отримають реальне забезпечення ресурсами та функціями комплектування підлеглих з'єднань і частин, забезпечення логістики.

"З чого складатимуться армійські корпуси - з дивізій, бригад чи полків - питання другорядне. Головне, щоб штатна структура цих складників була гнучкою, здатною переналаштовуватись залежно від задач, які стоять перед корпусом", - вказав експерт.

Залужний, Сирський
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