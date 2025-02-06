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Галущенко: Імпорт газу нам потрібен. А щодо обcягів, то дивитимемося, з чим ми вийдемо з цього сезону

06.02.2025 / 15:23
Наступного опалювального сезону Україні знадобиться імпорт не менше 1 млрд кубометрів газу.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, зазначивши, що обсяги залежатимуть від наслідків російських атак по газовій інфраструктурі. Про це міністр заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Безумовно, імпорт газу нам потрібен. А щодо обcягів, то дивитимемося, з чим ми вийдемо з цього сезону, враховуючи в тому числі й наслідки російських атак по газовій інфраструктурі", - сказав міністр.

За його словами, знадобиться імпорт не менше 1 млрд кубометрів "блакитного палива".

Водночас міністр зауважив, що окрім власних коштів Група Нафтогаз має відкриті кредитні лінії, зокрема, від ЄБРР. Також ведуться переговори із партнерами про можливість надання газу в якості гранту.

Міністр також повідомив, що російські обстріли суттєво впливають на видобуток газу, однак цей вплив є тимчасовим.

газ, Галущенко, Міненерго
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