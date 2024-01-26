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Міненерго: Україна близька до самозабезпечення газом у 2024 році

26.01.2024 / 15:23
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна близька до самозабезпечення газом у 2024 році і може відновити експорт електроенергії навесні.

Як пише Кореспондент, про це він сказав в інтерв’ю агентству Reuters.

За словами Галущенка, цього року реально вийти на нульовий газовий баланс.

Він зазначив, що Україна не купує газ у росії з 2015 року, а імпортує з європейських країн і нарощує власний видобуток.

"Важливо розуміти, що наше споживання різко впало. Багато залежатиме від того, як розвиватиметься галузь та економіка. Сьогодні є зростання виробництва, і потенціал для збільшення є, і це реальний потенціал", - сказав він.

Україна у 2021 році спожила близько 27 мільярдів кубометрів газу, що зробило її одним із найбільших споживачів палива в Європі до повномасштабної війни з росією.

За словами міністра, у 2023 році споживання газу впало приблизно до 19 млрд кубометрів.

Галущенко також зазначив, що Україна може відновити значний експорт електроенергії вже цієї весни завдяки зниженню споживання.

газ, Галущенко
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