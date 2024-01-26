Юрчишин очікує на звіт щодо ефективності використання державних коштів на інформаційну політику

Нардеп очікує на звіт щодо ефективності використання державних коштів на інформаційну політику у 2022-2023 роках, пише delo.ua з посиланням на Укрінформ.

"Депутатські звернення до Рахункової палати та Державної аудиторської служби щодо ефективності використання коштів на інформаційну політику у 2022-2023 роках вже направлені. Наразі маємо проміжні відповіді, в яких ідеться про те, що фінансовий аудит Міністерства культури та інформаційної політики та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення за планом буде проводитися у 2024 році", – зауважив Юрчишин.

За його словами, висновки щодо ефективності використання державних коштів на інформаційну політику можна буде робити вже на основі отриманих звітів.

Варто зазначити, що в бюджеті на 2024 рік передбачено 10,2 млрд грн на фінансування культури та медіапростору.

Ефективність телемарафону під сумнівом

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин переконаний, що єдиний телемарафон "Єдині новини" виконав свою функцію на початку великої війни, а нині втрачає аудиторію.

"Виникає питання. Ми інвестуємо гроші в інформаційну безпеку, але механізм, яким, власне, ця безпека мала би забезпечуватись, не настільки ефективний, як був раніше", – зауважив Юрчишин.

При цьому нардеп наголосив, що не ініціюватиме закриття телемарафону, бо не він ініціював його створення.

Держава витратить на телемарафон 1,7 млрд грн

Деякі медіаексперти наголошують, що цілодобовий марафон "Єдині новини", який об'єднав шість найбільших телеканалів країни, себе вичерпав. Ще пів року тому ексміністр культури Олександр Ткаченко говорив, що "Єдині новини" дивиться не більше 15% українців.

Але марафон "Єдині новини" цього року триватиме – держава витратить на нього з бюджету 1,7 млрд грн.

Кошти планують виділити на "виробництво та трансляцію телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробку та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансову підтримку системи державного іномовлення України.

Сьогодні спільний марафон транслюється на загальнонаціональних приватних, державних та суспільних телеканалах. Його створюють медіагрупи "1+1", "Інтер", StarLightMedia, "Ми-Україна", парламентський телеканал "Рада" та Суспільне.