Мнение: Предложенный «Голосом» и «СН» законопроект отдаст НАБУ в зависимость иностранным донорам

Об этом в своем авторском материале «Закон о НАБУ: как зацементировать иностранное влияние под видом «институциональной независимости» для издания «Закон и Бизнес» написала народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

Так, по мнению юриста, решение Конституционного Суда о том, что президент Украины не может назначать главу НАБУ поставило парламент перед необходимостью внести изменения в законодательство, касающееся ведомства.

Правда, депутаты от «Слуги народа» предпочли бы пойти другим путем - расширить полномочия президента, о чем вспоминал недавно спикер ВР Дмитрий Разумков. Но это невозможно:

во-первых, для внесения изменений в Конституцию нужно 300 голосов, а у «слуг» разваливается их «обычное» большинство, не говоря уже о конституционном;

во-вторых, КСУ поддержал расширение функционала президента в этом направлении, потому что указанное не соответствует Конституции.

«Поэтому остается одно - пойти более простым путем: не трогая Конституции, внести изменения в закон о НАБУ. И делегировать право назначать директора НАБУ другой институции, освободив президента от выполнения неприсущей ему функции. Так и родился законопроект №4025. Есть и другие, альтернативные, но мы говорим об этом, потому что на его лоббирование уже сейчас тратится определенный ресурс», - пишет Славицкая.

По мнению юриста, единственная хорошая мысль в этом законопроекте это определение Кабинета министров Украины как субъекта назначения председателя НАБУ. Потому что дальше прописаны предложения по сохранению влияния на НАБУ со стороны международных доноров.

«Определить, что конкурсный отбор на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины организует и проводит конкурсная комиссия, в которую входят шесть человек, из которых три человека определяются Кабинетом Министров Украины, и три человека - определяются Кабинетом Министров Украины на основании предложений доноров, которые предоставляли Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции», - процитировала Славицкая раздел законопроекта, в котором идет речь о принципах избрания председателя Нацбюро.

Стремление ввести «доноров» в состав конкурсных и аудиторских комиссий является предсказуемым и понятным. Авторы законопроекта в свое время вышли из грантовой среды, то есть из числа людей, которые вели свою деятельность на деньги иностранных спонсоров. В таком спонсировании не было бы ничего плохого, если бы речь шла о поддержке украинских реформ без навязчивой потребности их возглавить. То есть если бы наши международные партнеры оказывали нам консультации, не требуя взамен ввести их в руководящий состав тех или иных структур.

«После выборов 2014 и 2019 эта грантовая среда стала частью парламента. Поэтому естественно, что и на новой работе люди, спонсируемые из-за рубежа, реализуют старые принципы. Авторы законопроекта №4025 пытаются окружить будущего главу НАБУ защитной стеной, даже еще на этапе его избрания сделать так, чтобы последнее слово оставалось за международными надзирателями. Между тем в альтернативных законопроектах конкурсная комиссия формируется из граждан Украины, и это является правильным решением», - отметила Славицкая.

Один из авторов данного закона народный депутат Ярослав Юрчишин уже предлагал ввести в состав конкурсной комиссии, которая занималась бы заполнением вакансий в Высшей квалификационной комиссии судей и ВРУ, «трех лиц, предложенных донорами». Речь идет о «Проекте Закона о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Тогда Главное научно-экспертное управление Верховной Рады заключило, что это неприемлемо, «поскольку создает реальную угрозу суверенитету государства, его национальной безопасности, а также нарушает принцип невмешательства во внутренние дела».

Но депутаты – бывшие получатели грантов все равно продолжают гнуть свою линию. Как пояснила юрист, это им необходимо для дальнейшего давления на процессы, происходящие в Украине.

«Да еще и происходили что бы они с максимальным комфортом для тех, кто его осуществляет. На данном этапе вполне понятно, что Артем Сытник потерял свой пост (нравится это ему или нет), но на смену ему хотят прийти новые Сытники - еще неоперенные птицы соросовского гнезда. Усилиями Юрчишина и Ко их уже сейчас «ставят на крыло» и готовят к полету», - рассказала Славицкая.

При этом происходит подмена понятий.

«Надзор из-за границы и устранение украинских граждан представляется как автономность судебных или правоохранительных структур, а их нынешняя бесконтрольность (ведь если говорить о НАБУ, то невозможно даже провести аудит данного учреждения) подается как институциональная независимость. Но нет, это не тождественные понятия», - считает юрист.

Это понимают и в самом НАБУ, поэтому и защищаются недозволенными методами. Например, заявляя, что народные депутаты, которые готовили представление в Конституционный Суд, просто мстят Нацбюро и нагнетают «измену» повторяя мантру о том, что Украина потеряет безвиз.

«И первое, и второе очевидны выдумками, чтобы не сказать - ложью. Изменения в Нацбюро, которое стало неким отдельным королевством, давно назрели. Оказывать сопротивление им могут только те, кто хочет сохранить статус-кво, несмотря на вред, который он несет государству в целом. Кстати, и формальный лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявляет о том, что реформирование НАБУ необходимо. И здесь, пожалуй, все упирается в то, что именно считать реформированием. На реформы, как и на независимость, у каждого свой взгляд», - резюмировала Славицкая.