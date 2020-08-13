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Юрист предупредила о воплях "активистов" с поддержкой НАБУ в давлении на ВСП

13.08.2020 / 14:14
Для того, чтобы отстоять свои интересы вчера директор НАБУ посетил Высший совет правосудия (ВСП). Об этом сообщил в своем телеграмм-канале Антон Поляков.

"Разговаривал про судей Окружного админсуда, ему очень нужно надавить на ВСП, так как ВСП имеет полномочия отстранять судей, которые ему так неугодны. Но загвоздка в том, что ВСП еще не контролируется "соросятней", хотя они очень этого хотят. По моей информации глава ВСП Овсиенко записал разговор с Сытником и планирует подать заявление в ГБР", - рассказал он.

Поляков отметил, что НАБУ превратилось в детективное агентство по сбору компромата на многих украинских политиков, чиновников и судей, который сам Сытник благополучно сливает куда надо.

Ситуацию с НАБУ и ВСП прокомментировала народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

"Сейчас будут вопли "активистов", что публикация видео - это посягательство на независимость НАБУ! Ну и конечно же Сытник приезжал в ВСП обсуждать закон об антикоррупционном суде. Как и ночью домой к Порошенко, когда тот занимал должность президента", - написала Славицкая в своем телеграмм-канале.

НАБУ, Сытник, ВСП, Славицкая, Овсиенко
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