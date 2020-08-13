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Кабмин передумал назначать бизнесмена главой Кировоградской ОГА

13.08.2020 / 14:24
Кабинет министров не будет рекомендовать кандидатуру Валерия Мищенко на должность председателя Кировоградской ОГА, потому что он является владельцем бизнеса, поэтому имеет конфликт интересов.

Об этом сообщает Telegram-канал министра кабинета министров Олега Немчинова

Прямая речь: "Правительство не будет рекомендовать кандидатуру Валерия Мищенко на должность председателя Кировоградской ОГА.

Такое решение мы приняли после заслушивания кандидата Мищенко на заседании Кабинета министров.

Репутация глав ОГА должна быть кристально чистой и иметь поддержку в своем регионе. Мы учли мнение как простых граждан, так и бизнеса. Более того, есть информация, что у кандидата существует конфликт интересов, поскольку он является владельцем бизнеса".

Министр добавил, что получив всю информацию, члены правительства решили не рекомендовать Мищенко до назначения на должность главы Кировоградской ОГА.

Немчинов добавил, что при утверждении председателей ОГА Кабмин учитывает мнение жителей региона.

Напомним, во время заседания правительства 5 августа Мищенко отмечал, что имеет собственный бизнес, однако его заверили, что это не проблема: "Когда мне предложили (должность - ред.), я сказал, что это может быть конфликт интересов, - но мне на это сказали, что у меня не будет конфликта интересов".

Предприниматель с 2001 года занимается выращиванием сельскохозяйственных культур в Кировоградской и Черниговской областях.

На Кабмине Мищенко отметил, что при переходе на государственную службу передаст свой бизнес сыну, чтобы не было конфликта интересов.

По данным YouControl, он значится учредителем 8 компаний и руководителем 2-х.

25 июня Кабинет министров согласовал отставку Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной госадминистрации.

В тот же день Балоня и чиновника этой же ОГА поймали на вымогательстве 1,8 миллиона гривен.

26 июня президент Владимир Зеленский отправил Андрея Балоня в отставку.

Источник

кабмин, Кировоградская ОГА, Мищенко
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