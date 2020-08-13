Кабмин передумал назначать бизнесмена главой Кировоградской ОГА

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На ремонт собора в Тульчине в УПЦ пожертвовали автомобиль и квартиру18.07.2020 / 15:05Последние новости рубрики
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Камала Харрис станет кандидатом в вице-президенты США от демократов
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ГосСМИ Беларуси сообщили о задержании "координаторов" и "спонсора" протестов
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Боррель созывает внеочередное совещание Совета ЕС, который обсудит выборы в Беларуси
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Протесты в Беларуси: МВД признало, что открывали огонь на поражение
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Протесты в Беларуси: Лукашенко собрал совещание и обозначил главные задачи
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Конституционный суд открыл производство по обжалованию "зеленых" тарифов
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Инфляция в Украине в годовом измерении осталась на уровне 2,4% после дефляции 0,6% в июле
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Шмыгаль выступает за создание свободных экономических зон на Донбассе
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При Зеленском украинская промышленность продемонстрировала рекордное падение, - журналист
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Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине
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Китай запустил на орбиту новый оптический спутник
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В Киеве открылась выставка "Путешествие по неизвестному Крыму"
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В Бейруте произошел взрыв: по всей столице выбиты окна
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NASA показало лучшие снимки исторической миссии SpaceX
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4 человека погибли в Запорожской области после столкновения легковушки и грузовика
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NASA успешно запустило миссию на Марс
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В Луцке террорист захватил автобус с 20 заложниками, звучали выстрелы - полиция
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На судостроительном заводе в Николаеве загорелся корабль
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Полицейские поймали 5 похитителей столичного бизнесмена
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NASA сообщила дату запуска исследовательской миссии на Марс
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