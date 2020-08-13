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В Киево-Печерской лавре открылась православная ярмарка «Медовый Спас»

13.08.2020 / 15:02
В Киево-Печерской лавре открылась православная ярмарка «Медовый Спас»
Ярмарка Источник: Центр информации УПЦ
Ярмарка «Медовый Спас» будет открыта с 9.00 до 19.00 часов

В Киево-Печерской открылась выставка-ярмарка «Медовый Спас».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, палатки разместятся на улице, ведущей к Дальним пещерам (территория нижней Лавры).

«В этом году со своей продукцией традиционно знакомят представители украинских епархий, ближнего зарубежья, церковных издательств и мастерских из монастырских обителей. Вниманию постоянных посетителей лаврских выставок и гостей обители будут предложены церковная утварь и предметы, иконы, изделия мастеров различных направлений народных ремесел и швейного производства, лечебные травяные сборы и чаи, свежий мед разных сортов, продукты пчеловодства, восковые свечи», - отметили в Киево-Печерской лавре.

Также можно подать записки о родных и близких в православные храмы и монастыри.

Ярмарка «Медовый Спас» будет открыта с 9.00 до 19.00 часов.

Завершит свою работу выставка-ярмарка 23 августа.

Организаторы ярмарки просят гостей соблюдать карантинные ограничения.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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