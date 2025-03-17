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Волц: Переговори з росією повинні ґрунтуватися на реальній ситуації на місцях

17.03.2025 / 13:19
Радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що двостороння дипломатія між Сполученими Штатами та Україною продовжується, хоча постійне членство України в НАТО є "неймовірно малоймовірним".

Про це він повідомив у програмі This Week на ABC, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Зокрема, за інформацією, Волц сказав, що буде "якась територія для майбутніх гарантій безпеки, майбутнього статусу України", і він назвав постійне членство України в НАТО "дуже малоймовірним". У контексті питання витіснення російських збройних сил з території України, включаючи території окупованого Криму, Волц підкреслив, що переговори з росією повинні ґрунтуватися "на реальній ситуації на місцях".

"Ми можемо говорити про те, що правильно, а що ні. І ми також повинні говорити про реальність ситуації на місцях. І це те, що ми робимо за допомогою дипломатії, за допомогою човникової дипломатії, за допомогою непрямих переговорів", - сказав Волц.

Водночас, як повідомляє Reuters, сенатор Марко Рубіо, виступаючи на CBS, заявив, що будь-яка остаточна мирна угода між Україною та росією вимагатиме "великої і важкої роботи" з обох сторін. Він також наголосив, що до початку переговорів буде складно перейти, поки конфлікт продовжується.

НАТО, Волц
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