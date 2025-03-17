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Шольц: росія має припинити атаки і нарешті зробити мир можливим

17.03.2025 / 14:21
Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що тепер росія має зробити кроки назустріч миру.

Про це він написав у X за підсумками віртуальної зустрічі світових лідерів щодо подальшої підтримки України, передає "Європейська правда".

Шольц заявив, що Україна потребує справедливого і тривалого миру.

"росія має припинити атаки і нарешті зробити мир можливим", – наголосив він.

Німецький канцлер зазначив, що разом з європейськими та міжнародними партнерами продовжить надавати підтримку.

Нагадаємо, прем'єр Британії Кір Стармер після віртуальної зустрічі 15 березня оголосив, що зусилля "коаліції охочих" входять в оперативну фазу і в четвер у Британії зберуться військові посадовці для планування, яким чином можна підсилити майбутню мирну угоду.

Він також заявив, що є дві точки тиску для того, щоб змусити росію сісти за стіл переговорів.

Шольц
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