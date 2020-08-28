КСУ признал неконституционным указ президента о назначении главы НАБУ, - юрист

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрике
Рада поддержала законопроект Зеленского о повышении "минималки"26.08.2020 / 09:01Последние новости рубрики
-
13:02
Успех концессии Херсонского порта и позиция Президента Зеленского позволят Украине привлечь еще больше инвестиций, - инвестор
-
12:04
Основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили позитивно оценил приватизацию отеля "Днепр"
-
11:01
Основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили рассказал, что получит Украина в результате сдачи в концессию Херсонского порта
-
09:47
"Нафтогаз" начал повышать цены на газ для населения
-
09:40
Основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили заявил об интересе к инвестициям в Украину
- 13:02
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
07:22
Под мэрией в Черновцах состоялся митинг против "красных" карантинных ограничений
-
08:15
На Ивано-Франковщине произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии
-
07:55
В Киеве обновили часть Пейзажной аллеи
-
09:17
На Львовщине открыли мурал, посвященный Кузьме Скрябину
-
08:05
Украинский стартап представил электробайк, разгоняющийся до 80 км/ч
- 07:22
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
08:00
Протесты в Минске: в ход пошли коктейли Молотова
-
09:16
NASA успешно запустило миссию на Марс
-
14:45
В Луцке террорист захватил автобус с 20 заложниками, звучали выстрелы - полиция
-
12:12
На судостроительном заводе в Николаеве загорелся корабль
-
09:27
Полицейские поймали 5 похитителей столичного бизнесмена
- 08:00