КСУ признал неконституционным указ президента о назначении главы НАБУ, - юрист

Об этом в своем телелеграмм-канале написала народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

«Решение суда еще не опубликовано. Однако не сложно предугадать его мотивацию. КСУ не единожды в своей практике акцентировал внимание, что Президент не может иметь иных полномочий, кроме тех, которые определены Конституцией. А Основным Законом назначение директора НАБУ к полномочиям Президента не относится», - отметила она.

Также, Славицкая рассказала, что КСУ открыл производство касательно конституционности Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде Украины". Рассмотрения вопроса в отношении формы производства по этому делу назначено на 3 сентября.

Юрист считает, что следует узнать, кто писал и продвигал эти законы.

«Ну и конечно ждем в скором времени визга активистов. Но один вопрос – кто лоббировал, помогал писать и продавливал все эти законы, которые имеют очевидные признаки неконституционности? Ну да. Антикоррупционные титушки как всегда не при чем», - подытожила Славицкая.