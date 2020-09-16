Юрист провела ликбез для НАБУ о конфликте интересов

Об этом она сообщила в своем телелеграмм-канале.

«Обратилась в Государственное бюро расследований с заявлением о вмешательстве в свою деятельность как народного депутата. Внесённый в реестр коррупционеров, самопровозглашенный (после решения КСУ) НЕ Директор НАБУ не придумал ничего лучше, как пожаловаться в НАПК касательно наличия у меня "конфликта интересов" при подписании конституционных представлений в КСУ», - рассказала депутат.

Она отметила, что конституционные представления не содержат требования в интересах конкретного депутата. И не депутат, а именно Конституционный Суд принимает все решения в конституционном производстве.

«Поэтому эти жалкие потуги ЦПК и прочей соросятины конечно вызывают умиление. Займетесь лучше комментариями заявления Деркача о том, чья "подружка" Кристина Квин. И увидьте наконец бревно в своём глазу, этакие вы любители заниматься морализаторством», - написала Славицкая.

Кроме этого, юрист провела ликбез для аппарата НАБУ о конфликте интересов.

«Конфликт интересов - это когда ты назначаешь своего кума на руководящую должность в органе, который возглавляешь. При этом сам утверждаешь правила конкурса и состав конкурсной комиссии.

Конфликт интересов - это когда ты забираешь производство по Ви Эй Би Банку, не расследуешь его, гуляешь - ешь - пьёшь (ну и не только, о чем как-нибудь в другой раз) за счёт доверенного лица владельца банка и берёшь у него деньги, продаешь через него участок в Крыму по российскому законодательству и не декларируешь доход. А потом внезапно - после того как на тебя дали свидетельские показания - начинаешь активизацию производства.

Конфликт интересов – это когда по безосновательным причинам пишешь жалобы на депутатов, которые обратились с конституционным представлением о неконституционности указа о твоём назначении – исключительно с целью давления и вмешательства в их деятельность», - пояснила Славицкая и добавила, что «НАБУ навряд ли когда-то напишет жалобу по «конфликту интересов» в отношении депутатов ЕС, подписавших ранее в составе БПП и НФ конституционное представление по закону о ГБР, где на Порошенко открыто немало производств?».