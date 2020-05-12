Подход НАБУ по тем или иным производствам всегда крайне избирателен, - юрист

Менее года назад Юрия Гримчака, который в то время занимал должность заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц задержали на взятке в $480 тыс. А сегодня он проинформировал, что НАБУ закрыло его дело из-за "отсутствия состава преступления".

По мнению народного депутата, юриста Антонины Славицкой, никто особо и не питал иллюзий, что дела по соратникам Петра Порошенко, к которому домой по ночам ездил директор НАБУ Артём Сытник, будут доведены до логического завершения.

Об этом она сообщила в своем телеграмм-канале.

"Это очередной раз подтверждает, что по тем или иным производствам подход НАБУ всегда был крайне избирателен. Дела по Гонтаревой также все закрыты. Посмотрим на реакцию "антикоррупционных активистов", но чувствую ее не будет - и криков про "зраду" мы не услышим. Ведь если им и НАБУ не выгодно подсвечивать какую-либо информацию, они замалчивают ту или иную тему или наоборот", - отметила юрист.

По ее мнению, если бы подобное дело, к примеру, закрыла "какая-нибудь Венедиктова", то негодованию "антикоррупционеров" не было бы предела.

"В общем, никому уже давно не нужен отдельный аудит НАБУ, каждый провёл его для себя сам. И всем все понятно", - резюмировала Славицкая.