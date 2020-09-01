Мнение: Отказавшись выполнить решение КСУ, Сытника могут посадить на срок до 8 лет

Уже 31 августа на сайте НАБУ появилось официальное заявление о том, что Артем Сытник остается главой бюро, которое продолжает работать в штатном режиме.

«Пока Верховная Рада не примет соответствующих изменений в законодательство, Артем Сытник имеет право по закону выполнять свои полномочия в должности Директора НАБУ. Поэтому пока организация работает в штатном режиме», - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Однако, согласно ныне действующему Уголовному кодексу за невыполнение решения суда предусмотрено наказание.

«Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини, рішення Конституційного Суду України та умисне недодержання нею висновку Конституційного Суду України - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років», - ч.4 ст.382 «Невыполнение судебного решения» УК Украины.

На это обратила внимание народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

Юрист иронично подметила, что следующим шагом НАБУ будет обжалование решения КСУ по Сытнику в ВАКС или сразу в посольстве США.

«Юрисдикция посольства в нашей стране распространяется на все категории дел, если кто не знал», - написала она в своем телеграмм-канале и добавила, что, в «есть такая статья УК 382 ч. 4 «умисне невиконання службовою особою рішення Конституційного Суду України» называется. Так что пусть продолжают. Шабунин им в помощь».