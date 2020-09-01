Войти | Зарегистрироваться
14:52

вторник,
01 сентября
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Мнение: Отказавшись выполнить решение КСУ, Сытника могут посадить на срок до 8 лет

01.09.2020 / 14:31
28 августа Конституционный суд Украины (КСУ) пришел к выводу, что президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), которое относится к органам исполнительной власти.

Уже 31 августа на сайте НАБУ появилось официальное заявление о том, что Артем Сытник остается главой бюро, которое продолжает работать в штатном режиме.

«Пока Верховная Рада не примет соответствующих изменений в законодательство, Артем Сытник имеет право по закону выполнять свои полномочия в должности Директора НАБУ. Поэтому пока организация работает в штатном режиме», - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Однако, согласно ныне действующему Уголовному кодексу за невыполнение решения суда предусмотрено наказание.

«Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини, рішення Конституційного Суду України та умисне недодержання нею висновку Конституційного Суду України - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років», - ч.4 ст.382 «Невыполнение судебного решения» УК Украины.

На это обратила внимание народный депутат, юрист Антонина Славицкая.

Юрист иронично подметила, что следующим шагом НАБУ будет обжалование решения КСУ по Сытнику в ВАКС или сразу в посольстве США.

«Юрисдикция посольства в нашей стране распространяется на все категории дел, если кто не знал», - написала она в своем телеграмм-канале и добавила, что, в «есть такая статья УК 382 ч. 4 «умисне невиконання службовою особою рішення Конституційного Суду України» называется. Так что пусть продолжают. Шабунин им в помощь».

НАБУ, Конституционный суд, Сытник, Славицкая
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.