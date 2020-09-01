В Раде не намерены менять постановление о проведении местных выборов

Об этом на брифинге после съезда СН заявил первый замглавы фракции Александр Корниенко.

"Я пока не видел инициатив относительно внесений изменений (в постановление о выборах, - ред.) от субъектов законодательной инициативы", - сказал глава партии "Слуга народа", подчеркнув что на данный момент фактор безопасности не позволяет провести выборы в ОРДЛО.

Корниенко добавил, что по вопросам Донбасса продолжается диалог с главой украинской делегации в ТКГ Леонидом Кравчуком, вице-премьер-министром Алексеем Резниковым и другими участниками делегации.

По его словам, скоро должна формализоваться межкомитетская группа в Раде в составе комитета по вопросам государственной власти, комитета по вопросам правовой политики, комитета иностранных дел и комитета национальной безопасности. Она будет нарабатывать проекты решений, касающихся Донбасса, в частности, о выборах в ОРДЛО и амнистии.

Напомним, ранее в "Слуге народа" оценили шансы изменить постановление относительно местных выборов в ОРДЛО как минимальные.

20 августа глава украинской делегации в ТКГ направил письмо в парламент с просьбой разобраться с постановлением о местных выборах.

Однако в ВР сейчас не видят возможностей для проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 25 октября этого года.

Источник