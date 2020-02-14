"Слуга народа" более тщательно подойдет к отбору своих кандидатов на местных выборах

Об этом заявил ее глава, первый заместитель председателя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко.

"Надо более тщательно отбирать. Главное - это время, а у нас его не было: было две недели – месяц от силы. Здесь у нас есть фактически полгода. И этот отбор мы в идеале видим с марта по июль!", - сказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, "будет и проверка безопасности более плотная, учитывая прошлый опыт таких кейсов, как у Иванисова (народный депутат фракции "Слуга народа" Роман Иванисов – ред.), которые тяжело со старта разгадать".

Корниенко также рассказал, что кандидаты в депутаты пройдут "и онлайн-обучение, как элемент отбора, чтобы понять мотивацию людей", и оффлайн-обучение.

"В результате депутаты будут более подготовленными. Таким образом, мы уходим от классического формирования местных команд, когда кто-то с какими-то списками куда-то приходил и говорил: "Это классные ребята и надо их брать!". Их брали, а потом они 5 лет в совете занимались невесть чем", - отметил Корниенко.

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