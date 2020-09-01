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Под прицелом криминала: главой Константиновской ОТГ хочет стать «убийца» химзавода Сергей Чертков

01.09.2020 / 15:17
Выборы главы Константиновской объединенной громады могут стать без преувеличения судьбоносными для этого региона.

В настоящий момент к власти в этой ОТГ рвется криминальный клан Бориса Колесникова. Их ставленник Сергей Давыдов сейчас занимает должность мэра Константиновкаи, теперь они хотят взять под контроль всю ОТГ и уже выдвинули своего кандидата – Сергея Черткова. Об этом сообщает «Антикор».

Этого человек очень хорошо известен в Константиновке: в 2006 – 2012 году он был директором Константиновского государственного химического завода (КГХЗ). И за годы своего «правлений» полностью разрушил и ограбил это уникальное предприятие, оставив тысячи людей без работы и средств для существования.

Через свою семейную фирму «Олвия» Чертков фактически наложил лапу на все тендеры, которые проводились на заводе. По подсчетам журналистов, за все время так он вывел с предприятия более 200 млн грн. При этом ни копейки не было вложено в модернизацию – в результате был остановлен единственный в Украине Сернокислотный цех № 39 КГХЗ.

Параллельно Чертков в наглую вырезал завод на метла, в том числе «под нож» пошло и дорогостоящее оборудование, все вывозилось и продавалось на лом. Такие действия подорвали производственные процессы, завод потерял рынки сбыта, начали стремительно расти долги по зарплате, люди стали увольняться.

Когда предприятие было уже на грани полного коллапса, Чертков быстро сменил место работы. Вскоре после этого завод окончательно закрылся и был ликвидирован. При этом Чертков наносил невосполнимый ущерб городу безнаказанно, под покровительством Бориса Колесникова, некоронованного хозяина Константиновки.

Теперь Чертков хочет взять под контроль всю Константиновскую ОТГ. Чем это чревато для жителей, хорошо демонстрируют руины, которые остались после некогда уникального завода. На месте, где когда-то гудели станки и сновали рабочие, теперь бродят дикие собаки и наркомы.

выборы, Чертков, Олвия, Константиновская ОТГ
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