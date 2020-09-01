Словакия меняет порядок въезда для украинцев

Об этом говорится на сайте ГПСУ в Фейсбуке.

Согласно сообщению, поступившему от Пограничной полиции Словацкой Республики, с 1 сентября при пересечении границы от лиц, следующих из Украины в Словакию, будут требовать подтверждение регистрации на специальной веб-странице для регистрации лиц, прибывших из «рисковой страны».

Подтверждение будут направлять на электронную почту, указанную при регистрации.

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