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Словакия меняет порядок въезда для украинцев

01.09.2020 / 15:23
Словакия с 1 сентября вводит изменения в порядок въезда иностранцев.

Об этом говорится на сайте ГПСУ в Фейсбуке.

Согласно сообщению, поступившему от Пограничной полиции Словацкой Республики, с 1 сентября при пересечении границы от лиц, следующих из Украины в Словакию, будут требовать подтверждение регистрации на специальной веб-странице для регистрации лиц, прибывших из «рисковой страны».

Подтверждение будут направлять на электронную почту, указанную при регистрации.

Источник

въезд, Словакия
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