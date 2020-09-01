Словакия меняет порядок въезда для украинцев

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Лукашенко признал, что в Беларуси "несколько авторитарная" система
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Тихановская хочет начать диалог с властями Беларуси – глава МИД Финляндии
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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 25 млн человек
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Несколько стран подтвердили случаи повторного заражения Covid-19
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Путин считает выборы в Беларуси легитимными
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Рада поддержала законопроект Зеленского о повышении "минималки"26.08.2020 / 09:01Последние новости рубрики
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С 1 сентября повышается минимальная пенсия для ряда категорий
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Безубыточность шахт, европейские условия и безопасность труда: Шмыгаль назвал ориентиры в отрасли
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Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты
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Успех концессии Херсонского порта и позиция Президента Зеленского позволят Украине привлечь еще больше инвестиций, - инвестор
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Основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили позитивно оценил приватизацию отеля "Днепр"
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Правоохранители ликвидировали на Сумщине плантацию элитной конопли стоимостью почти 7 млн грн
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На Львовщине BMW въехал в Opel, погиб 10-летний мальчик
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Под мэрией в Черновцах состоялся митинг против "красных" карантинных ограничений
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На Ивано-Франковщине произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии
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В Киеве обновили часть Пейзажной аллеи
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Протесты в Минске: в ход пошли коктейли Молотова
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NASA успешно запустило миссию на Марс
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В Луцке террорист захватил автобус с 20 заложниками, звучали выстрелы - полиция
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12:12
На судостроительном заводе в Николаеве загорелся корабль
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Полицейские поймали 5 похитителей столичного бизнесмена
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