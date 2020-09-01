Митрополит Антоний поздравил учителей и учащихся с Днем знаний

В День знаний, хочется пожелать учителям стать твердой опорой и четким ориентиром для своих подопечных в деле личностного и нравственного развития.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) написал на своей странице в Фейсбук.

«Каждому из нас Господь даровал определенные таланты. Они необходимы нам для того, чтобы максимально плодотворно и хорошо послужить Богу на том месте, которое Он нам уготовал в этой жизни. Ведь все мы, имея творческое начало, участвуем в процессе созидания данного мира. И это как предоставляет нам большие возможности, так и накладывает огромную ответственность, поскольку каждый из нас фактически становится соработником Богу», - отметил Управделами УПЦ.

В День знаний Владыка пожелал учителям «стать твердой опорой и четким ориентиром для своих подопечных в деле личностного и нравственного развития».

«Что же касается учащихся, то пусть у них получится в процессе обучения открыть и заставить расцвести дарованные Богом таланты. С тем, чтобы со временем они обязательно послужили на благо нашего народа и государства», - заключил митрополит Антоний.