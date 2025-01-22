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В ОПУ заявили, що узгоджують графіки зустрічей з адміністрацією Трампа

04.02.2025 / 14:21
В Офісі президента (ОПУ) заявили, що українська сторона зараз узгоджує графік зустрічей з адміністрацією американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на проінформованих співрозмовників у ОП, пише "Європейська правда".

Пізно ввечері 2 лютого Трамп заявив, що переговори з Україною та росією щодо завершення війни проходять "досить добре".

"Ми маємо справу з Україною і росією… У нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, в тому числі з Україною і росією. І я думаю, що ці дискусії проходять досить добре", – сказав він, не уточнюючи деталей.

Після цього співрозмовники журналістів в ОПУ розповіли, що українська сторона зараз узгоджує графік зустрічей з адміністрацією Трампа.

Трамп, Україна
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