Майже 45% українців довіряють новообраному президентові США, - опитування

Це більше, ніж в усіх інших європейських країнах, свідчать результати опитування на замовлення Центру "Нова Європа".

Рівень довіри перебільшує показники Угорщини, де влада позитивно оцінює повернення Трампа в Білий дім. Там до нього позитивно ставляться 37% респондентів.

У Франції Трампу довіряють 16%, у Великій Британії - 30%.

"Високий рівень підтримки від українців може бути зумовлений очікуваннями від нової адміністрації США рішучішої політики щодо України або сподіваннями на обіцянки Трампа швидко завершити війну", - йдеться у повідомленні.

Вплинути на цифри могло й розчарування політикою чинного президента США Джо Байдена.

Торік Центр "Нова Європа" питав про те, кому з двох американських лідерів українці симпатизують більше. Байден отримав 78,1%, до Трампа були прихильні лише 10,1% респондентів.

Опитування проводила компанія Info Sapiens на замовлення Центру "Нова Європа" у період із 15 листопада по 27 листопада 2024 року.

Вибірка дослідження становить 1000 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з ймовірністю 0,95%.