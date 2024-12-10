Войти | Зарегистрироваться
20:15

четверг,
12 декабря
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

ООН: У листопаді росія вбила 8 та поранила 57 дітей в Україні

11.12.2024 / 15:23
Внаслідок російських атак у листопаді цього року в Україні загинули щонайменше 165 мирних жителів. Ще 887 осіб зазнали поранень.

Про це мовиться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

Зазначається, що вісім із убитих і 57 поранених були дітьми.

Кількість жертв у листопаді була нижчою проти жовтня, водночас значно вищою, ніж у листопаді 2023 року (113 убитих; 363 поранених).

Так, 42% втрат (65 загиблих; 372 поранених) стали результатом застосування далекобійної зброї (ракет і боєприпасів, що баражують), запущеної російськими збройними силами, що є значним зростанням порівняно з попередніми місяцями. Жертви серед цивільного населення від ракет і баражувальних боєприпасів були зафіксовані в 11 областях України.

У звіті наголосили, що російська армія відновила масштабні скоординовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Остання атака до листопада відбулася в серпні. Дві атаки в листопаді пошкодили 24 об'єкти з виробництва та розподілу електроенергії в 13 регіонах, включно з об'єктами, задіяними в перетворенні та передачі електроенергії з атомних електростанцій, що призвело до аварійних вимкнень електроенергії в багатьох регіонах і відновлення щоденних планових вимкнень електроенергії у всій країні.

Близько 57% втрат у листопаді сталося поблизу лінії фронту, здебільшого через повітряні бомбардування, артилерійські обстріли, удари РСЗВ і атаки безпілотників ближнього радіусу дії, з найбільшою кількістю в Херсонській і Донецькій областях.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні працює на основі угоди між урядом України та УВКПЛ від 31 липня 2014 року.

ООН
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
12 декабря
11 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.