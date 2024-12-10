ООН: У листопаді росія вбила 8 та поранила 57 дітей в Україні

Про це мовиться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

Зазначається, що вісім із убитих і 57 поранених були дітьми.

Кількість жертв у листопаді була нижчою проти жовтня, водночас значно вищою, ніж у листопаді 2023 року (113 убитих; 363 поранених).

Так, 42% втрат (65 загиблих; 372 поранених) стали результатом застосування далекобійної зброї (ракет і боєприпасів, що баражують), запущеної російськими збройними силами, що є значним зростанням порівняно з попередніми місяцями. Жертви серед цивільного населення від ракет і баражувальних боєприпасів були зафіксовані в 11 областях України.

У звіті наголосили, що російська армія відновила масштабні скоординовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Остання атака до листопада відбулася в серпні. Дві атаки в листопаді пошкодили 24 об'єкти з виробництва та розподілу електроенергії в 13 регіонах, включно з об'єктами, задіяними в перетворенні та передачі електроенергії з атомних електростанцій, що призвело до аварійних вимкнень електроенергії в багатьох регіонах і відновлення щоденних планових вимкнень електроенергії у всій країні.

Близько 57% втрат у листопаді сталося поблизу лінії фронту, здебільшого через повітряні бомбардування, артилерійські обстріли, удари РСЗВ і атаки безпілотників ближнього радіусу дії, з найбільшою кількістю в Херсонській і Донецькій областях.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні працює на основі угоди між урядом України та УВКПЛ від 31 липня 2014 року.