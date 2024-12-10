Ідею поетапного вступу України до НАТО підтримали 70,3% українців, - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Info Sapiens на замовлення Центру "Нова Європа".

За словами першого заступника директора Центру "Нова Європа" Сергія Солодкого, який брав участь у презентації результатів опитування, ідею поетапного вступу України до НАТО підтримали 70,3% респондентів.

Зазначається, що відмінність від історичного прикладу Німеччини, яка за часів Холодної війни була поділена на західну та східну, полягає в тому, щоб запрошення до альянсу поширювалося і на окуповану рф територію України.

Серед інших висновків опитування: