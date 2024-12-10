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Ідею поетапного вступу України до НАТО підтримали 70,3% українців, - опитування

11.12.2024 / 13:19
Більш ніж дві третини українців готові підтримати поетапне членство України в НАТО, коли вступ країни до альянсу відбувається за моделлю Німеччини.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Info Sapiens на замовлення Центру "Нова Європа".

За словами першого заступника директора Центру "Нова Європа" Сергія Солодкого, який брав участь у презентації результатів опитування, ідею поетапного вступу України до НАТО підтримали 70,3% респондентів.

Зазначається, що відмінність від історичного прикладу Німеччини, яка за часів Холодної війни була поділена на західну та східну, полягає в тому, щоб запрошення до альянсу поширювалося і на окуповану рф територію України.

Серед інших висновків опитування:

  • 34% респондентів вважають, що Україна вступить до Євросоюзу в найближчі п’ять років;
  • 63% українців схвалюють тиск з боку США та ЄС, який вони чинять на Україну для подолання корупції;
  • 57,2% опитаних вважають, що партнери не роблять усе можливе, щоб допомогти Україні перемогти у війні;
  • 30,9% респондентів вважають, що підсумки конфлікту залежать виключно від партнерів України;
  • 69,2% найбільше довіряють Євросоюзу.
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