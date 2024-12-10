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Освітня омбудсменка пропонує залишати учнів шкіл на другий рік через неуспішність або пропуски уроків

11.12.2024 / 12:16
Освітня омбудсменка Надія Лещик пропонує надати школам право залишати учнів на другий рік через неуспішність або пропуски уроків.

Про це Лущик написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Минулого тижня відбулася зустріч Оксеном Лісовим, міністром освіти і науки України. Під час зустрічі порушила ключові питання, з якими до нас звертаються учасники освітнього процесу та освітні управлінці, й надала свої пропозиції щодо їх розв'язання", - повідомила Лещик.

Під час зустрічі Лещик запропонувала надати право закладам освіти залишати учнів усіх класів на другий рік навчання в тому ж класі за однієї з умов: наявності початкового рівня навчальних досягнень дитини, тривалого пропуску уроків, відсутності впродовж одного навчального семестру за рішенням педагогічної ради, без згоди батьків.

Також, за її словами, було обговорено вчасність виділення субвенції для підтримки дітей з особливими освітніми потребами у 2025 році; можливість виділення щомісячної доплати за особливі умови праці для педагогів закладів дошкільної та позашкільної освіти; виділення коштів субвенції на укриття закладів освіти не лише для прифронтових та прикордонних територій, а й для усіх областей, а також для громад, де доступ до дошкільної освіти обмежений через відсутність таких укриттів; виділення субвенції щодо харчування учнів закладів загальної середньої освіти; запобігання конфлікту інтересів у сфері освіти та надання роз'яснень з цього питання.

"З багатьох питань досягли спільного бачення щодо їхнього вирішення. Окреме питання, в якому домовилися тісно співпрацювати, - є робота над відновленням академічної свободи та зменшенням перевантаження педагогічних працівників закладів освіти. Першим кроком у цьому напрямі є зменшення кількості заходів для педагогічних працівників і здобувачів освіти та примусу щодо участі у цих заходах для складання так званих рейтингів закладів освіти в громадах, областях та в Україні в цілому", - зазначила Лещик.

освіта, Лущик
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