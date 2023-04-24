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У МОН розповіли, коли перейдуть на 12-річну систему освіти

25.04.2023 / 13:17
Українська школа має перейти на 12-річну систему освіти у 2027 році, як це і передбачено законом "Про освіту". Складнощі, що були спричинені війною та карантином, не стануть причиною для прискорення цього процесу.

Про це повідомило Міністерство науки і освіти України, пише УНН.

Згідно із Законом України «Про освіту» перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році — як частина реформи НУШ. Як зазначили у МОН, нині експерти тільки працюють над розробленням державного стандарту про профільну старшу школу. Цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших класах.

"Наразі не можна говорити про будь-яке прискорення переходу на 12-річне навчання, оскільки освітній процес повинен бути послідовним і безперервним. Окрім того, такий перехід потребує значних фінансових ресурсів, яких нині в бюджеті не передбачено", - йдеться в повідомленні Міносвіти

Освітні втрати, спричинені ковідом і повномасштабною війною, — це однозначно великий виклик для української системи освіти. "МОН разом із низкою профільних експертів шукає різні варіанти для його подолання, однак прискорений перехід на 12-річну систему шкільної освіти нині не розглядається", - додали у міністерстві.

Нагадаємо, раніше заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко, відповідаючи на запитання щодо запровадження 12-річної форми навчання з 2024 року, повідомив, що зараз проходить опитування експертного середовища, батьків та дітей, аби ухвалити "виважене" рішення.

Цьому передувала заява голови Державної служби якості освіти України Руслана Гурака. Він зазначив, що запровадження 12-річної системи освіти вже з 2024 року може стати найкращим варіантом розв'язання проблем освітніх втрат через коронавірус та повномасштабну війну.

МОН, освіта
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