МОН: Уряд схвалив Перелік галузей і спеціальностей, який наблизить українську освіту до європейської

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

В міністерстві пояснюють цей крок здобуттям Україною статусу кандидата на вступ до ЄС, а отже необхідністю впровадження низки європейських правових норм і адаптації до них внутрішнього законодавства. Зокрема, це передбачає імплементацію регламентів ЄС щодо збору, аналізу та передання якісних і зіставних статистичних даних про освіту та професійну підготовку до Євростату/OECD/UNESCO.

Приєднання до системи європейської статистики вимагає реструктуризації української системи обліку підготовки фахівців.

В МОН нагадують, що у попередньому Переліку галузей знань і спеціальностей було 28 галузей. У новому — 10, що відповідає МСКО, + 1 "Безпека і оборона", яка відповідає особливим умовам, у яких зараз перебуває Україна.

"Ухвалення нового переліку галузей знань і спеціальностей саме зараз є дуже доречним з огляду на запланований перегляд стандартів вищої освіти, який розпочнеться у 2025 році у зв’язку з ухваленням у травні 2024 року Закону про індивідуальні освітні траєкторії як частина ініціатив МОН щодо трансформації змісту освітніх програм на всіх рівнях вищої освіти та унормування вимог до регульованих спеціальностей", - йдеться в повідомленні Міносвіти.

Також у відомстві зазначили, що найближчим часом буде підготовлено таблицю відповідності Переліку галузей знань і спеціальностей 2015 року та ухваленого нового Переліку.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, невідповідність українських освітніх напрямів європейським лише ускладнює життя.

"Розкажу на прикладі академічної мобільності. Якщо ви потрапляли на програми обміну, то знаєте, з якими проблемами стикається студент. Здається, що найважче знайти ЗВО для навчання в Європі, але фактично треба пройти ціле коло бюрократичних пригод лише для того, щоб українську освіту визнали в європейському університеті", - йдеться в його повідомленні.

Він пояснив, що гармонізація освітніх галузей допоможе уникнути бюрократичної тяганини, спростить вступ до європейських ЗВО на магістратуру або програму обміну.

"Ми маємо адаптувати кожну сферу до європейської, найперше — освіту. Вступати за новими стандартами студенти почнуть уже наступного року", - повідомив Федоров.